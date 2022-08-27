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Sakarya haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

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Sakarya haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

Sakarya haber... Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 kilogram esrar ve 160 kök kenevir bitkisi ele geçirilen operasyonda baba ve oğlu gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 kilogram esrar ve 160 kök kenevir bitkisi ele geçirilen operasyonda baba ve oğlu gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kalayık Mahallesi'nde L.B. ve oğlu S.B'nin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi ile kurusıkı tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

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