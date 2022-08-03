Sakarya haber... Sakarya'da traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Sakarya gündem haberi | Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hasan Turan'ın (73) kullandığı 54 ND 992 plakalı traktör, Hızar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde bulunan çukura devrildi.
Aracın altında kalan Turan, yaşamını yitirdi.
Turan'ın cenazesi Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Davut Genç - Güncel