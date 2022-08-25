Son dakika haberleri... Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i silahla 4 kişi yaralandı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i silahla 4 kişi yaralandı. Küpçüler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu, 3 kişi de darbedilerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Emre Ayvaz Erenler Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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