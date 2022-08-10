Sakarya haber | Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Sakarya gelişmesine göre Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor. Güncel AA / Osman Nevtan Angün Karadeniz Kocaali Sakarya Güncel Haberler

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