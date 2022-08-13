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Kontrolden çıkan tırın akaryakıt pompasına çarpması güvenlik kamerasında

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Sakarya'da kontrolden çıkan tırın girdiği akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da kontrolden çıkan tırın girdiği akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

D-650 kara yolundaki Doğançay mevkisinde, Adapazarı- Bilecik yönüne giden 47 PY 502 plakalı tırın sürücüsü, başka bir kaza nedeniyle bölgede trafik akışının tek şeritten sağlandığını son anda fark etti.

Sürücünün manevrası sonucu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır, akaryakıt istasyonuna girip buradaki pompaya çarptı.

Hasarlı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, tırın, "makaslama" olarak adlandırılan şekilde kayarak yoldan çıkması ve akaryakıt istasyonu pompasına çarpması yer alıyor.

AA / Güncel

Bilecik Sakarya Güncel Haberler

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