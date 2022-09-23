Sakarya haber | Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Güncel Haberler
Sakarya haber: Sakarya'da çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Sakarya'da çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi'nde fındık hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu suçüstü yakalanan N.Y'nin, çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirlendi.
N.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel