İki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. E.A. idaresindeki 38 AGJ 533 plakalı otomobil, Sahil Caddesi'nde manevra yapan E.M. yönetimindeki 34 HL 8805 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 HL 8805 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi, diğer araç ise devrildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan B.Y. ve İ.Y.A. ile D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ve polisin yardımıyla araçlardaki yaralıları çıkararak, Karasu Devlet Hastanesine sevk etti. Güncel AA / Osman Nevtan Angün Tragger Sakarya Güncel Haberler

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