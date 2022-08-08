Sakarya haber... Sakarya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Sakarya gündem haberi | Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Karasu-Kaynarca yolunda Karasu yönüne giden Fahri Ü. idaresindeki 10 DEB 93 plakalı otomobil, Denizköy Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Enver Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yoldan geçenlerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Osman Nevtan Angün Sakarya Güncel Haberler

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