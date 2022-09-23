Sakarya haber | Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi
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Sakarya yerel haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Karasu İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden ve motosikleti çalınan Tarık A, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu..
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, motosikleti Kocaali ilçesindeki bir fındık bahçesinde buldu.Motosikleti sahibine teslim eden ekipler, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel