Sakarya haber | Ferizli'de geleceğin sporcuları yetişiyor
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Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 6-12 yaş çocukları spora özendirme çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 6-12 yaş çocukları spora özendirme çalışmaları devam ediyor.
Ferizlispor tarafından ilçe standında geleceğin sporcularına futbol eğitimi veriliyor.
Ferizlispor altyapı antrenörü Cemil Gümüş, yaptığı açıklamada, ilçede futbola ilginin olduğunu söyledi.
Kulübün 6-12 yaş grubuna futbol kursu verdiklerini belirten Gümüş, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Ferizlispor'umuzun sesini daha fazla duyurmak istiyoruz." dedi.