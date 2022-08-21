Sakarya haber | Ferizli'de geleceğin sporcuları yetişiyor Güncel Haberler Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 6-12 yaş çocukları spora özendirme çalışmaları devam ediyor. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 6-12 yaş çocukları spora özendirme çalışmaları devam ediyor. Ferizlispor tarafından ilçe standında geleceğin sporcularına futbol eğitimi veriliyor. Ferizlispor altyapı antrenörü Cemil Gümüş, yaptığı açıklamada, ilçede futbola ilginin olduğunu söyledi. Kulübün 6-12 yaş grubuna futbol kursu verdiklerini belirten Gümüş, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Ferizlispor'umuzun sesini daha fazla duyurmak istiyoruz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Erol Ulu Ferizli Sakarya Futbol Gümüş Güncel Haberler

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