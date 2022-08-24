Sakarya haber... Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti Güncel Haberler Sakarya haberi... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ziyarette bulundu. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ziyarette bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın, dün evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan ve ekiplerce 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nde bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı ailesiyle kabul ettiği belirtildi. Vali Kızılkaya'nın, makamda gerçekleşen ziyarette, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak küçük çocuğa oyuncak hediye ettiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Yıldırım'ın kaybolmasıyla endişelenseler de sağ salim bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı. Güncel Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever Osmaneli Bilecik Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haber... Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.