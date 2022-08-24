Sakarya haber... Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti
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Sakarya haberi... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ziyarette bulundu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın, dün evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan ve ekiplerce 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nde bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı ailesiyle kabul ettiği belirtildi.
Vali Kızılkaya'nın, makamda gerçekleşen ziyarette, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak küçük çocuğa oyuncak hediye ettiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Yıldırım'ın kaybolmasıyla endişelenseler de sağ salim bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.