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Sakarya Güne Sisle Uyandı: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

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Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

SAKARYA - Sakarya'da etkili olan sis, görüş mesafesini yaklaşık 10 metreye kadar düşürdü.

Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan sis, kentin bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte etkisini sürdüren sis, görüş mesafesini yaklaşık 10 metreye kadar düşürdü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.

Sakarya Güne Sisle Uyandı: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel

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