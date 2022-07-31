Kedinin kafasına takılan poşeti bekçiler çıkarttı

Sakarya'da bir kedinin kafasına takılan cips paketi, bekçiler tarafından çıkartıldı.

Serdivan ilçesinde devriye gezen bekçiler, bir kedinin kafasına cips paketinin takıldığını ve kedinin paketi çıkarmaya çalıştığını fark etti.

Paketin çıkması için koşuşturan kediyi yakalayan bir bekçi, paketi kedinin kafasından çıkarttı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Can dostumuz poşetin içindeki cipsi ne kadar iştahlı yediyse, poşetten kafasını çıkaramamış. Neyse ki mesai arkadaşlarımız yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.