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Sakarya gündem haberleri: Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

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Sakarya gündem haberleri: Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bugün kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, "Sevgili kardeşlerim, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Dere yataklarına yaklaşmayalım. Valiliğimizin koordinasyonunda, her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.

AA / Şengül Azbay - Güncel

Karadeniz Kocaali Kocaeli Sakarya Güncel Haberler

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