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Sakarya gündem haberleri | Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlara aşure ikram etti

Sakarya gündem haberleri | Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlara aşure ikram etti

Sakarya haberi... Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Adapazarı Gar Meydanı'nda kurulan stantlara kazanlarla getirilen 1200 kişilik aşure, derneğin yetkili ve gönüllüleri tarafından dağıtıldı.

Derneğin başkanı Aslı Çam, muharrem ayının birlik ve beraberliğin daha çok pekişeceği bir ay olması temennisinde bulundu.

Bu ayın önemli ve hüzünlü bir yerinin olduğunu belirten Çam, "Bugün ortak paydada buluşma günüdür. Engelli kardeşlerimizin yanında olmaktan da gurur duyuyoruz. Birliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

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