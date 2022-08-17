Yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yayla yolunda cipte çıkan yangın söndürüldü. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yayla yolunda cipte çıkan yangın söndürüldü. Keremali Yaylası yolunda seyreden, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen cipten Güzlek Mahallesi mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Ömer Faruk Şimşek Güncel Haberler

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