Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda Karaçalılık Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1,5 kilogram kubar esrar, 2 dijital hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve "kelebek" bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.A. ve 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Emre Ayvaz Hisarcık Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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