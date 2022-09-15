Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Gelen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda Karaçalılık Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1,5 kilogram kubar esrar, 2 dijital hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve "kelebek" bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.A. ve 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel