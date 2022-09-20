Sakarya gündem haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Sakarya bölgesinden gelen habere göre Sakarya'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı. Sakarya'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Eylül'de uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 899 gram esrar, 239 gram bonzai, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 100 şüpheliden 6'sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Subaşı Sakarya Güncel Haberler

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