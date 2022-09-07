Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Sakarya bölgesinden gelen habere göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Köprübaşı Mahallesi Setaltı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, T.Y, O.D. ve I.T'ye tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu Sakarya Güncel Haberler

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