Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Sakarya haberine göre Sakarya'da serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

 - Güncelleme:

Sakarya'da serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

Yakınlarıyla Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gelen Yusuf Aksarı, serinlemek için Sapanca Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Aksarı'dan haber alamayan yakınları, boğulma ihtimaline karşı AFAD, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, botla suda arama yaptı.

Çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Aksarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cenazesi, yarın Akyazı ilçesinde defnedilecek.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sapanca Gölü Hisarcık Sapanca Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title