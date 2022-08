Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Sakarya'da, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi.

Depremin 23. yılında Serdivan Mezarlığı girişindeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği Anıtı önünde Serdivan Belediyesince düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybedenler için dua edilen ve mezarlarına çiçek bırakılan törende, vatandaşlara helva dağıtıldı.

Depremde eşini, iki kızını ve torununu kaybeden Ayşe Düzkaya, gazetecilere, kendisinin de enkazda kaldığını ve 10 saat sonra çıkarıldığını söyledi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra tanınmayacak halde olduğunu ifade eden Düzkaya, "Oradan GATA'ya götürdüler. 1,5-2 ay Ankara'da kaldık. Acımız ilk günkü gibi, yaşayanlar bilir. Bizler yaşadık, Rabb'im kimseye yaşatmasın. Acımız o günkü gibi, hiçbir şey değişmiyor." diye konuştu.

Depremde ağabeyini ve iki yeğenini kaybeden Cemil Demir, "O gece abimin evi yıkıldı, yerle bir oldu. Kurtarmaya çalıştık, maalesef kurtaramadık. 23 yıldır aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutulacak bir şey değil. Her sene bu zaman depremle uyanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemil Demir'in eşi Fatma Demir ise "O anda hiçbir şeyin farkında olmadık. Hepimizin dili tutuldu. Ben beyin kanaması geçirdim. Aynı acıyı şu anda da yaşıyoruz." dedi.

Satiye Kuş, depremde 7 yaşındaki kızını kaybettiğini belirterek, "O gün biz pikniğe gitmiştik, elini çizdi orada çok ağladı. Bir çiçek koparmış, 'Anne bu çiçeği sen al.' dedi. O gün gece saat 03.00'e kadar oturduk. Eve girdik, 'Anne saçımı topla.' dedi. Saçını topaldım, 'Oh be, dünya varmış.' dedi. O sıra deprem oldu. Kızımı son görüşüm oldu. Bina komple yıkıldı, 5 kişi vefat etti. Her sene aynı acılar tazeleniyor, hiç bitmiyor." açıklamasında bulundu.