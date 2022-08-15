Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da bir kadının kutuya koyduğu kedileri sokağa bırakması kameralara yansıdı Sakarya gündem haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kadın, kutuya koyduğu kedileri sokağa bıraktı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kadın, kutuya koyduğu kedileri sokağa bıraktı. Köprübaşı Mahallesi 4055 Sokak'a otomobiliyle gelen bir kadın kutuya koyduğu 4 kediyi bir sitenin yanındaki boş arsaya bıraktı. Durumu fark eden bir site sakini, kadını uyararak cep telefonuyla kaydetti. O esnada kutudan çıkan bir Kedi, kadının kullandığı aracın altında kalarak öldü. Anne kedi ise ölen yavru kedinin başından uzun süre ayrılmadı. Olaya tepki gösteren bazı site sakinleri, kadından şikayetçi olacaklarını belirtti. Olay, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Güncel AA / Uğur Subaşı Serdivan Sakarya kedi Güncel Haberler

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