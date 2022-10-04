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Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Sakarya gündem haberleri... Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede (KOM) Şubesi ile Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde bir kişinin ikametinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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