Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya gündem haberleri | Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Sakarya gündem haberleri | Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Sakarya haber: Sakarya'nın Kocaali ilçesinden otomobil çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Karasu'da gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden otomobil çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Karasu'da gözaltına alındı.

Kocaali Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın Kaynarca istikametine seyir halinde olduğunu belirledi.

Motosikletli "Hızır Timi"nin kilometrelerce sürdürdüğü takip sonucu otomobil, Üçoluk Mahallesi üzerinde durduruldu.

Çalıntı araçla yakalanan G.B, daha sonra Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Sakarya Kocaali Karasu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title