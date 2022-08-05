Sakarya gündem haberleri | Karasu'da düzenlenen operasyonda kenevir ele geçirildi
Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kenevir ele geçirildi.
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kenevir ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma neticesinde Darıçayırı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
C.T'ye ait ev ve fındık bahçesinde arama yapan ekipler, çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirdi.
Ekipler ayrıca 300 litre kaçak akaryakıt ile uyuşturucu madde kullanma aparatına el koydu.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Osman Nevtan Angün - Güncel