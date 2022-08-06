Sakarya gündem haberi | Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Sakarya gündem haberi | Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya gündem haberi | Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya haberleri: Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen H.C'nin adresine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin Gündoğan Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Hisarcık Söğütlü Sakarya Güncel Haberler

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