Sakarya gündem haberi | Söğütlü'de bariyere çarpan fındık yüklü kamyonet devrildi Güncel Haberler Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Adapazarı-Karasu yolunda seyreden Dilek D. idaresindeki 54 E 1759 plakalı fındık yüklü kamyonet, Karagöl mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Kazada fındıklar yola saçıldı, yara almayan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen fındıklar ise firmada görevli işçilerce toplanarak başka kamyonete yüklendi. Güncel Kaynak: AA / Erol Ulu Söğütlü Sakarya Güncel Haberler

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