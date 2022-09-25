Sakarya gündem haberi... Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi Güncel Haberler Sakarya gündem haberine göre Sakarya Muhtarlar Federasyonunun 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Sakarya Muhtarlar Federasyonunun 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye tek listeyle giren mevcut başkan Erdal Erdem, yeniden başkanlığa getirildi. Kongrede konuşan Erdem, kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti. Genel kurula, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Bulut, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı. Güncel Kaynak: AA / Erol Ulu Erdal Erdem Orhangazi Sakarya Güncel Haberler

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