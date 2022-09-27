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Sakarya gündem haberi | Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneğinin Başkanı yeniden Çam oldu

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Sakarya gündem haberi | Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneğinin Başkanı yeniden Çam oldu

Sakarya haberleri... Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Aslı Çam, 11. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.

Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Aslı Çam, 11. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek binasında düzenlenen kurulda konuşan Çam, Kasım 2021'den beri engellilere ve ailelerine imkanlar dahilinde hizmet sunmak, engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için projeler ürettiklerini söyledi.

Çam, "Engellilerin fırsat verildikçe ve imkanlar oluşturulduğu sürece her işin üstesinden geleceklerine inanıyorum. Engellilerimiz, toplumun vazgeçilmez bir ferdidir. Engelli bireylere ve ailelerine, söz hakkına sahip olabilmeleri için yönetim kurulunda yer verildi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çam, yapılan seçimle yeniden başkanlığa getirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel

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