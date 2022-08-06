Sakarya gündem haberi: Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

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Sakarya gündem haberi: Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya gündem haberi: Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya gündem haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sümbüllü Mahallesi'nden Dikmen istikametine seyreden H.F.C. idaresindeki MEF 6868 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen H.M. yönetimindeki 54 AAC 786 plakalı aracı sollamak isterken karşı taraftan gelen E.K'nin kullandığı KEF 4 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan M.M. (71), M.D. (65) ile C.D.Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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