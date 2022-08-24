Sakarya gündem haberi: Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı Güncel Haberler Gelen Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde takla atan tomruk yükleyicinin altında kalan sürücü tedavi altına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde takla atan tomruk yükleyicinin altında kalan sürücü tedavi altına alındı. Kurudere Mahallesi'nde seyreden Murat S. idaresindeki ağaç kesim çalışması yapan firmaya ait tomruk yükleyici kepçe, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Takla atan aracın altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince iş makinesinin altından çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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