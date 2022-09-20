Dalgakıranlarda mahsur kalan köpeği sahil güvenlik kurtardı Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgakıranda mahsur kalan köpek yavrusu, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgakıranda mahsur kalan köpek yavrusu, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Sahil Park mevkisinde plaja 200 metre mesafede bulunan dalgakıranın üzerindeki köpeği fark eden işletmeci Yaşar Hamarat, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi sevk edildi. Yüzerek dalgakırana çıkan görevliler, bir süre besledikleri hayvanı karaya çıkardı. Karasu Belediyesi ekiplerine teslim edilen yavru, sağlık kontrolü için hayvan barınağına götürüldü. İşletmeci Hamarat, gazetecilere, sabah uyandığında köpeğin inleme sesini duyduğunu belirterek, "Sağa sola baktım, ağlama sesi kayalıklardan geliyor. Gece boyu mahsur kalmış, geri de gelemiyor. Yetkililere bildirdim. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri geldi. Teşekkür ediyorum." dedi. Güncel Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün Sakarya Güncel Haberler

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