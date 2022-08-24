Sakarya gündem haberi: Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı Güncel Haberler Sakarya gündem haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Güncel Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu Anadolu Yakası İstanbul Sakarya Kocaeli Güncel Haberler

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