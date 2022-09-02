Sakarya gündem haberi: Kocaali'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Sakarya haber: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Gündoğdu mevkisinde Ramazan Kaba yönetimindeki 81 DH 323 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Kullen idaresindeki 54 AGV 535 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Kullen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel