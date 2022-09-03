Sakarya gündem haberi... Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Sakarya gündem haberi... Karasu ilçesinde, evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Karasu ilçesinde, evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Küçükkarasu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. E.A'nın evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde kullanım aparatları, mermi ile fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün Jandarma Hisarcık Karasu Güncel Haberler

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