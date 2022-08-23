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Sakarya gündem haberi: Ferizli Kaymakamı Balcı, fındık üreticileri ve işçileriyle buluştu

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Sakarya gündem haberi: Ferizli Kaymakamı Balcı, fındık üreticileri ve işçileriyle buluştu

Sakarya haber: Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, fındık üreticileri ve işçileriyle bir araya geldi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, fındık üreticileri ve işçileriyle bir araya geldi.

Balcı, fırsat buldukça fındık hasadının yoğun olduğu bölgeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Taleplerini dinlemek için muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Balcı, "Sorunları çözüme kavuşturmak için gerekli birimleri harekete geçiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

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