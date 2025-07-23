Sakarya Geyve'de Yeni Orman Yangını
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, daha önce kısmen kontrol altına alınan orman yangınına yeni bir yangın eklendi. Doğançay Mahallesi'nde çıkan yangın için itfaiye ve söndürme helikopterleri bölgeye sevk edildi.
1) SAKARYA GEYVE'DE YENİ ORMAN YANGINI
BİR BAŞKA NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun mücadele yürütüyor. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve dumanın kısa sürede gökyüzünü kapladığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel