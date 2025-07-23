Sakarya Geyve'de Yeni Orman Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, daha önce kısmen kontrol altına alınan orman yangınına yeni bir yangın eklendi. Doğançay Mahallesi'nde çıkan yangın için itfaiye ve söndürme helikopterleri bölgeye sevk edildi.

1) SAKARYA GEYVE'DE YENİ ORMAN YANGINI

BİR BAŞKA NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun mücadele yürütüyor. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve dumanın kısa sürede gökyüzünü kapladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı

Yeşilçam'ın "kötü adamı" yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...

6 yaşındaki Özlem'in acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.