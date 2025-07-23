Sakarya Geyve'de Orman Yangını Yeniden Canlandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı, ancak yeniden alev aldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (7)

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan, ancak Sakarya Bilecik sınırında yeniden canlanan yangında yükselen alevler geceyi aydınlattı. Alevler metrelerce yükselirken, bölge yoğun duman altında kaldı. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haber-Kamera: Ahmet ERDEM/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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