Sakarya Gaz Sahası İçin 183 Kilometrelik Boru Hattı Anlaşması İmzalandı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TP-OTC ile Saipem arasında Sakarya Faz 3 kapsamında üretilecek doğal gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattının inşasına yönelik anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milano'da düzenlenen GASTECH 2025 kapsamında Saipem CEO'su Alessandro Puliti ile görüştüğünü açıkladı. Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"Gastech 2025 kapsamında Saipem CEO'su Sn. Alessandro Puliti ile Sakarya Gaz Sahası Faz 3 aşamasının geliştirilmesine yönelik teknik planlamaları ele aldık. Görüşmemizin ardından TP-OTC ile Saipem arasında, Faz 3 kapsamında üretilecek doğal gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattı inşası anlaşması imzalandı."