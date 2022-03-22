Sakarya emniyetinden özel öğrencilere sürpriz ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya emniyetinden özel öğrencilere sürpriz ziyaret

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya emniyetinden özel öğrencilere sürpriz ziyaret

Sakarya'da eğitim gören özel öğrenciler, emniyet ekiplerinin sürpriz ziyaretiyle mutluluk yaşadı.

Sakarya'da eğitim gören özel öğrenciler, emniyet ekiplerinin sürpriz ziyaretiyle mutluluk yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri ile trafik ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Serdivan Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkan öğrenciler, konvoy halinde okula giren ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Polislere sarılarak sıcak karşılama gerçekleştiren öğrenciler, ekip araçlarına binerek keyifli vakit geçirdi.

Sakarya emniyetinden özel öğrencilere sürpriz ziyaret

Sakarya emniyetinden özel öğrencilere sürpriz ziyaret

Sakarya emniyetinden özel öğrencilere sürpriz ziyaret

AA / Güncel

Güncel, Haberler

title