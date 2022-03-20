Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta 361 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

ZONGULDAK (AA) - Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 361 yerleşimin yolu ulaşıma kapandı.

Sakarya'da üç gündür etkili olan kar nedeniyle kentin yüksek kesimlerindeki bölgelerde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akyazı ve Hendek'te 5'er, Geyve'de 3, Pamukova'da 2 ve Taraklı'da 1 olmak üzere ulaşıma kapanan 16 grup yolunda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde açılan yolların yoğun yağış nedeniyle tekrar kapanmaması için ekipler sürekli temizlik yapıyor.

Düzce

Düzce'de 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle kent genelinde Merkez'de 11, Yığılca'da 39, Gümüşova'da 9, Akçakoca'da 22, Cumayeri'nde 10, Gölyaka'da 21, Çilimli'de 7 ve Kaynaşlı'da 20 olmak üzere 139 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sorumluluk sahasında 70 iş makinesi ve 180 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte iki gün önce başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 35 santimetre, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı.

Bartın

Bartın'da da 107 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre Merkez'de 21, Ulus'ta 61, Kurucaşile'de 16 ve Amasra'da 9 olmak üzere 107 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde de Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde kaldırımlarda kar kürüme çalışması gerçekleştiriliyor.

Zonguldak

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre Merkez'de 4, Kozlu'da 7, Alaplı'da 18, Çaycuma'da 19, Devrek'te 21, Ereğli'de 15 ve Gökçebey'de 15 olmak üzere toplam 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.