Sakarya Doku Kültürü Laboratuvarı, Almanya'ya 5 milyon orkide ihraç edecek - Haberler

Türkiye'nin dış mekan süs bitkisi alanında yıllık üretiminin yarısının karşılandığı Sakarya'da, fide, fidan ve tohumların yetiştirildiği "Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi" ihracat kapılarını açıyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) geliştirilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) de ortağı olduğu proje kapsamında Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan "Doku Kültürü Laboratuvarı" olarak da adlandırılan merkez, geçen yıl eylül ayında deneme üretimlerinin ardından faaliyete başladı.

Oda tarafından kurulan SATSO AŞ'nin işlettiği 1550 metrekaresi kapalı 7 bin metrekarelik alanda oluşturulan merkezde, yıllık 30 milyon adet üretim kapasitesiyle 4 bin 700 çeşit fide ve fidan üretimi yapılabilecek.

MARKA'nın 3,8 milyon lira destek verdiği, toplamda 6,7 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen merkezde, kapalı alanda en yüksek verim ve kalitedeki fide-fidan üretimi hedefleniyor.

Yıl sonuna kadar 100 kişilik doğrudan istihdamın sağlanacağı merkez, seralardaki üretimlerle 400 kişilik dolaylı istihdamla ekonomiye ve iş gücüne katkı sunacak.

"Sakarya dış mekan süs bitkileri üretimi için önemli bir bölge haline geldi"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, birçok sektörün hayat bulduğu Sakarya'nın bir üretim şehri olduğunu söyledi.

Altuğ, Sakarya'nın dış mekan süs bitkileri üretimi için önemli bir bölge haline geldiğini, özellikle çalı ve ağaç konusunda Türkiye'de lider pozisyonda olduğunu kaydetti.

Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının 300'e yaklaştığını aktaran Altuğ, "Hem üretim anlamında hem de istihdam anlamında Sakarya'ya çok büyük güç veren bir sektör haline geldi." dedi.

Sektörün sürdürülebilir olması ve gelişmesi için "Doku Kültürü Laboratuvarı" olarak da adlandırılan merkezi hayata geçirdiklerini dile getiren Altuğ, "Laboratuvarımız artık tamamen üretime girdi, ürün çoğaltır hale geldi. Sadece dış mekan süs bitkilerinin fide fidanları değil, Sakarya ekonomisi ve Türk tarımı için önemli tüm bitkilerin altlıklarını, fide ve fidanlarını burada üretebiliriz." şeklinde konuştu.

Altuğ, Sakarya ve Türk ekonomisi adına önemli tarım ürünlerinden olan fındık için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile araştırmalar yaptıklarını belirterek, ekonomik ömrünü tamamlamış fındık ağaçları yerine yeni fidanlar üretmeyi amaçladıklarını, laboratuvarın, Türkiye'de üretilen çay, ceviz, kivi, yaban mersini, ahududu, patates, Antep fıstığı gibi birçok ürünü bu şekilde çoğaltmak için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

"Uzun vadede ithalatı tamamen kesmeyi, ihracata yönelik çalışmayı hedefliyoruz"

SATSO Başkanı Altuğ, merkezin ilk ihracatı için Alman firmayla ilk yıl için 5 milyon orkide fidanı gönderimini kapsayan anlaşma imzalandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu ihracatın miktarı ilk yıl için 2,5 milyon avro civarında olacak ki hem Sakarya hem de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası adına önemli bir ihracat miktarı bu sektör için. Dolayısıyla zaman içerisinde doku kültürü laboratuvarı hem kapasitesini artıracaktır ki kapasitemiz 30 milyon bitki üretecek şekildedir hem de dış mekan süs bitkiciliği sektörüne yön verecektir. Maliyetleri çok ciddi anlamda düşürecektir hem de ihracat kapılarını açacaktır. Bu arada ithalat da düşüyor. İtalya ve Hollanda'dan sadece dış mekan süs bitkisi konusunda değil, diğer bitkiler konusunda da çok ciddi anlamda fide ithalatı var. Biz bu fide ithalatını düşürmeyi uzun vadede de tamamen kesmeyi, tamamen ihracata yönelik çalışmayı hedefliyoruz."

Laboratuvarla ilgili üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptıklarından bahseden Altuğ, merkezin yanına kurulacak serada onlardan gelen talepleri karşılamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.