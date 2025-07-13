Sakarya'dan 'Terörsüz Türkiye'ye ay yıldızlı bayraklarla destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı Sakarya sokaklarında destek buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı üzerine, Sakarya sokakları Türk bayrağıyla donatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine cadde ve sokakları ay yıldızlı bayraklarla donattı.

Tarihi Uzunçarşı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi başta olmak üzere merkezi noktalara Türk Bayrağı asıldı.