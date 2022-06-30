Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, sağanak yağış sonucu su taşkınları yaşanan Kocaali ilçesini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tever, Demiraçma ve Alandere mahallelerini ziyaret ederek taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Tever'e, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ersan Demir, MHP İlçe Başkanı Adnan Arar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Salih Başer, mahalle muhtarları ve parti yöneticileri eşlik etti.

Başkan Yüce, Kocaali'de inceleme yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçede incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Yağışın başladığı andan itibaren 205 araç ve 357 personelle aralıksız çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Yüce, felaketin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Yüce'ye ziyaretinde Belediye Başkanı Acar ile AK Parti İlçe Başkanı Ersan Demir eşlik etti.

Sakarya Büyükşehirin pehlivanları yağlı güreşler için Edirne'de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü pehlivanları, 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere Edirne'ye gitti.

UNESCO'nun somut olmayan kültür hazineleri listesine aldığı güreşlere, 24 güreşçi ve 2 antrenörle geniş katılım sağlanıyor.

Edirne'de Sarayiçi er meydanına çıkacak pehlivanları, birbirinden zorlu müsabakalar bekliyor.