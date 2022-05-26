Sakarya'dan kısa kısa - Haberler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sakarya İl Teşkilatı, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

BBP İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek ve beraberindeki heyet, çalışmaları hakkında Kaldırım'a bilgi verdi.

Ziyarette, İl Başkan Vekili Yakup Batur Gözlü, Serdivan İlçe Başkanı Halil Buğaçayır, Adapazarı İlçe Başkanı Sezgin İnan, Teşkilat Başkanı Şaban Telli, Teşkilat Başkan Yardımcısı Bilal Sezer, Mali İşler Başkanı Harun Tarı da yer aldı.

Aynalıkavak Sohbetleri'nin konuğu Sabri Ugan oldu

Spor spikeri, radyo ve televizyon programcısı Sabri Ugan, Adapazarı Belediyesi mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Oktay Sarı'nın yaptığı programda Ugan, Adapazarı ve futbol anılarını anlattı.

Ugan, 3 yıl Adapazarı Belediyesi Radyosu'nda çalıştığını, 1984 yılından beri sporla iç içe olduğunu belirterek, "Bugünlere koşa koşa, çabalaya çabalaya geldim. Ben bu şehrin çocuğuyum, bu şehirde büyüdüm. Adapazarlı olmaktan gurur duyuyorum. Bu programı düzenleyerek bizi hemşehrilerimizle buluşturan Adapazarı Belediyesi Başkanımız Mutlu Işıksu'ya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Işıksu da Ugan'a günün anısına hediye takdim etti.

Erenler Belediye Başkanı Kılıç, öğrencilerle buluştu

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Bekirpaşa Mehmet Gölhan Ortaokulunda düzenlenen "Çınaraltı Sohbetleri" söyleşi etkinliğine katıldı.

Kılıç, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Tecrübe Paylaşımları" temalı programda öğrencilere, eğitim süreçleri, okuduğu lisans programı ve icra etmekte olduğu meslekle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Davetten duyduğu memnuniyeti katılımcılarla paylaşan Kılıç, okul müdürüne, etkinlik koordinatörü öğretmenlere ve öğrencilere misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.