Sakarya'dan kısa kısa - Haberler

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Azerbaycan'ın 28 Mayıs 1918'de demokratik Türk olarak kurulması dolayısıyla program düzenlendi.

Öğrenciler programda, yöresel halk danslarını oynadı, şiir ve şarkı dinletisi yaptı.

Programa katılan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, etkinlik sonunda Azerbaycanlı öğrencilerle buluştu.

Ata Tohumu Takas Şenliği düzenlendi

Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Adapazarı, Serdivan, Akyazı ve Pamukova ilçelerinden gelen öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı stantları gezdi.

Okullarındaki uygulama bahçelerinde ve geri dönüşümden elde ettikleri saksılarda yetiştirdikleri ürünler ile fideleri getiren öğrenciler, Savaşçı'ya "Tohum Dedektifleri" projesi hakkında bilgi verdi.

Programda, "Tohum Dedektifleri", ata tohumlarını ve bu tohumlardan elde ettikleri fideleri takas etti.

Proje süresince elde edilen ürünlerden ikramın gerçekleştirildiği programda, katılımcılara çeşitli atalık tohumlar ve fidelerin olduğu minik sepetler verildi.

Savaşçı, çocukların aile büyüklerinden, komşularından, memleketlerindeki yakınlarından atalık tohumlar toplayarak tohum bankası oluşturmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Firari hükümlü yakalandı

Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, devriye görevi esnasında "silahla yağma" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.