Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Türk Kızılay Sakarya Şubesi Kadın Kollarınca Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Palmiye Caddesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, eski başkanlardan Zahit Tiryaki ve Ahmet İşgüzar, Türk Kızılay Sakarya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER) Başkanı Aslı Çam ve yönetimi ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Davetliler ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı. İftarın ardından engellilere yönelik eğlence tertip edildi.

Engelliler ve aileleri hep birlikte eğlendi, çocuklara da çeşitli şekerler ve patlamış mısır ikram edildi.

Deniz, yaptığı açıklamada, organizasyon için çok iyi hazırlandıklarını, gelecek yıl da bu tür çalışmaların olacağını söyledi.

SAKENDER Başkanı Çam da iftar sonrası hep birlikte eğlendiklerini belirterek, Kızılay ailesine teşekkür etti.

Ferizli'de bayram arifesinde mezarlıkta program yapıldı

Ferizli Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce arife gününde Merkez İlçe Mezarlığı'nda program düzenlendi.

Programda din görevlilerince hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, "Allah tüm dualarımızı kabul etsin, ölmüşlerimizin ruhlarına gitsin." dedi.

Mübarek ramazanı hayırlısıyla bitirdiklerini belirten İlçe Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı da "Her dini bayram öncesinde toplanıp bir araya geliyoruz, hep birlikte Kur'an okuyoruz." şeklinde konuştu.