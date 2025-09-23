Sakarya'dan kısa kısa

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Sakarya'da programa katıldı.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Delibalta, muhtarlığın kuruluş sürecinden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara değer verdiğini ifade eden Delibalta, muhtarlığın devletin emrinde, milletin hizmetinde, sorun çözen bir yapısı olduğunu kaydetti.

Delibalta, muhtarın, mahallesinin her şeyi olduğunu dile getirerek, gördüğü her sorunu ilgili kuruma ileten muhtarın bir çözüm mekanizması oluşturduğunu bildirdi.

Sakarya'ya raylı sistemin inşasına 2026'da başlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'da raylı sistem inşasına 2026 yılında başlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, raylı sistem konusunda yıl sonuna kadar ihale sürecinin tamamlanacağını, 2026 yılında da inşaya başlanacağını kaydetti.

Alemdar, gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini de aldığını aktardı.

Engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli vatandaşlar evlerinden alınarak talep ettikleri yerlere araçla götürülüyor.

Hizmetten ayda ortalama 200 vatandaş yararlanıyor.

Erenler'de atık yağlar geri dönüştürülüyor

Erenler Belediyesi, 8 merkez mahalle muhtarlığına atık geri dönüşüm kutusu temin etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan "Atık Yağ Projesi" kapsamında 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre yağ hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Akkoyun, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleşen çalışma kapsamında 5 litre atık yağ getiren vatandaşlarımıza 1 litre yağ hediye edilecek. Tüm hemşehrilerimizi geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.