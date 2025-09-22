Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Turkish Defenders Takımı, TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda 3. oldu.

Sakarya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Milli Teknoloji Geliştirme Topluluğu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Turkish Defenders Takımı, akademik danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arifoğlu'nun yaptığı projeleriyle 18 ülkeden 429 ekibin katıldığı 10. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda 3.'lük elde etti.

SUBÜ'nün 7 akademisyeni 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi ve Elsevier Yayınevi tarafından hazırlanan, atıf indekslerinden Scopus'un verilerinden yararlanarak oluşturulan ve yüzde 2'lik dilimde bulunan akademisyenlerin dahil edildiği 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine bünyesindeki 7 akademisyenin dahil edildiğini paylaştı.

Açıklamada, araştırma sonuçlarında 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalında çalışmalarını yürüten araştırmacılar arasında yüzde 2'lik dilimde yer alanların dikkate alındığı aktarıldı.

SUBÜ'de kurulan şirkete TEKNOFEST'te ödül

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü öğrencilerinin kurduğu Vechür Havacılık, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te ödül kazandı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ödül töreninde ekibin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı paylaşılan açıklamada, şirketin T3 Girişim Merkezi Hızlandırma Programı'na seçilen 4 girişimden biri olmaya hak kazandığı kaydedildi.

Üniversiteye başlayan gençlere Hendek'te karşılama

Hendek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hendek Eğitim Fakültesinde yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenciler, belediye stantlarıyla karşılandı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllünün eşi Dilek Püsküllü'nün de bulunduğu karşılama ekibi, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İrfan Püsküllü, ilçeye gelen öğrencilere belediye kapısının her zaman açık olduğunu belirterek, eğitimlerinde başarılar diledi.