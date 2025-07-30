Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaynarca ilçesinde 13 kilometrelik hattı 20 bin ton asfaltla yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaynarca ilçesinde 13 kilometrelik hattı 20 bin ton asfaltla yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yusuf Alemdar sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Ulaşımda kilit güzergah olan Şehit Fahrettin Azak Caddesi, Kertil, Müezzinler, 19018. Sokak, Kuyu Sokak ve Aziz Duran Caddesi'nde 13 kilometrelik hat 20 bin ton asfaltla yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, bu yıl Kaynarca'daki asfalt sorunlarının büyük kısmını çözüme kavuşturacaklarını belirterek, 35 kişilik ekibin 30 iş makinesiyle 15 gündür çalıştığını kaydetti.

İlçedeki acil bölgelerden başlayıp, kademeli olarak faaliyetleri tamamladıklarını aktaran Alemdar, her ilçeye eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini bildirdi.

İncelemeye AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yüksel Akkurt ve muhtarlar da katıldı.

Afet Eğitim Merkezi'nde 420 öğrenciye yangın ve deprem farkındalık eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 420 öğrenciye yangın ve deprem farkındalık eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz etkinlikleri kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere, 8 farklı programla 420 öğrenci katıldı.

Simülatörlerin de kullanıldığı faaliyette öğrenciler, yangına ve depreme karşı farkındalık kazandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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